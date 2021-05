Obra original vs requalificada. Quem tem motivos para ficar indignado?

A construção da “marquise” no novo apartamento de Cristiano Ronaldo tem gerado polémica, por não constar no projeto original de José Mateus, que já mostrou o seu descontentamento. Tomás Taveira, responsável pela versão original diz ter mais motivos para isso.

A estrutura envidraçada, instalada no topo do edifício Castilho 203, junto ao Parque Eduardo VII, onde atualmente reside Cristiano Ronaldo, tem dado que falar. A Câmara Municipal de Lisboa, esclareceu que “não existe qualquer pedido ou autorização posterior a 2020, solicitando alterações ao projeto desenhado pelo arquiteto José Mateus”. Já o arquiteto, que foi apanhado de surpresa pela notícia, desconhecendo a alteração, explicou que, a haver um projeto de licenciamento de um acrescento sobre o edifício, “não poderia incluir o aumento de altura, porque este já se apresenta com a altura máxima possível, que era a altura do edifício que lá existia antes da demolição quase total da arquitetura anterior”. O arquiteto acrescentou que, “sendo esta considerada uma parte comum, obriga à aprovação dos restantes condóminos, a ser registado em ata e assinado. Coisa que não foi feita”. José Mateus pronunciou-se também na sua página no Facebook declarando que não vai “assistir parado” ao “desrespeito e à conspurcação de forma ignóbil” daquele edifício “sem ter cumulativamente a anuência dos arquitetos, dos vizinhos e sem projeto aprovado” pela autarquia. Tendo sido construída sem autorização prévia, a “marquise” de Ronaldo é considerada ilegal.

Mas também Tomás Taveira se encontra indignado. Porquê? É que o Castilho 203 foi desenhado por ele na década de 70. Em 2016, a Vanguard Properties (VP), que tem como CEO José Cardoso Botelho, comprou-o em concurso público, à Estamo, por 12,5 milhões de euros. Depois dessa compra, o edifício foi totalmente reconstruído, trocando os escritórios por apartamentos de luxo, obra terminada em Novembro de 2020. Agora, José Mateus, queixa-se das alterações feitas ao seu projeto, mas o próprio arquiteto alterou radicalmente o projeto outrora concebido por Tomás Taveira.

E não é a primeira vez que Mateus altera um projeto de Taveira. O atelier de arquitetura ARX, estabelecido em Lisboa pelos dois irmãos Mateus, confirma que o complexo comercial das Amoreiras, projetado por Taveira em 1985, se encontra em reabilitação desde 2018, precisamente pelas mãos de José Mateus, uma intervenção que ficará concluída ainda este ano. Tomás Taveira interroga-se, por isso, sobre quem tem realmente direito a ficar indignado.