Penso que qualquer pessoa deve ser livre de criticar qualquer jornalista e programa de TV (desde que os membros do Executivo não se aproveitem da sua posição para acabar com o jornalista ou o programa)

Não vou aqui pôr-me a defender o Governo e as palavras usadas pelo secretário de Estado Galamba quanto a um programa da RTP. Parecem-me de mau gosto, para qualquer crítica, relativamente a todos os assuntos, e impróprias de um membro do Executivo – o que, tendo em conta de quem partem, até devem deixar António Costa radiante, ao contrário do que dizem alguns comentadores de orientações políticas mais claras.

Quanto ao resto, não entendo e hipersensibilidade dos jornalistas, que sempre adoraram criticar sem peias qualquer pessoa, mas não têm estofo para aguentar qualquer crítica a eles próprios (neste caso, não incluo a visada, sempre calada). Penso que qualquer pessoa deve ser livre de criticar qualquer jornalista e programa de TV (desde que os membros do Executivo não se aproveitem da sua posição para acabar com o jornalista ou o programa), e que a RTP também está no pleno direito (e até lhe fica muito bem) de defender com unhas e dentes o seu (ou a sua) jornalista, bem como o seu programa. E tenho tudo dito sobre o assunto.