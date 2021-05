Ed Sheeran revela que a filha chora a ouvir as suas músicas: "Não é a minha maior fã"

A música de Ed Sheeran já fez chorar muitos fãs de emoção, mas nem todas as lágrimas derramadas ao som da música do artista britânico são por bons motivos. Ao que parece, Ed Sheeran ainda não conseguiu conquistar a própria filha, de oito meses, com as suas músicas.

Em entrevista à BBC1, o cantor falou sobre como prepara o lançamento de novas músicas e acabou por revelar que a filha não é a sua maior fã.

"Eu passo horas e horas na frente do espelho. A prática faz a perfeição", disse. "Agora, canto (as minhas novas músicas) para a minha filha, que não é a minha maior fã. Ela apenas chora", acrescentou.

Mas existem algumas exceções. “Ela gosta da 'Shape of You' (…) mas não gosta de nada muito alto", rematou.

Recorde-se que Lyra Antarctica nasceu em setembro de 2020 e é a primeira filha do músico com Cherry Seaborn, com quem casou em 2018.