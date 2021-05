Ator de Tarzan morre em acidente de avião

O ator norte-americano Joe Lara, mais conhecido pelo seu papel no filme As Aventuras de Tarzan em Nova Iorque (1989), morreu no sábado, aos 58 anos, num acidente de avião que provocou a morte a outras seis pessoas, entre as quais a sua mulher, no Tennessee, Estados Unidos.

O avião descolou do aeroporto de Smyrna, Tennessee, no sábado, e seguiria para Palm Beach, na Flórida. A aeronave terá caído logo após a decolagem.

As autoridades e as equipas de resgate continuam à procura dos restantes corpos, mas segundo o chefe da equipa, citado pela imprensa norte-americana, não há qualquer esperança de encontrarem sobreviventes.

A mulher de Joe Lara, Gwen Lara, de 66 anos, que também morreu no mesmo acidente, era a autora e fundadora de um programa de dieta baseado na fé.

Joe Lara deixou a carreira como ator em 2002 para seguir uma carreira na música.