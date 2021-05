O vestido de noiva que custou 52 euros à mulher de Boris Johnson

O vestido de noiva usado por Carrie Symonds, de 33 anos, está a ser um autêntico sucesso e a peça esgotou em todos os tamanhos assim que as fotografias do casamento começaram a ser divulgadas.

Carrie Symonds e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, casaram-se em segredo no passado sábado. No entanto, não é a cerimónia relâmpago – que tinha data marcada para o verão de 2022 – que está a dar que falar.

O vestido de noiva usado pela mulher, de 33 anos, está a ser um autêntico sucesso e a peça esgotou em todos os tamanhos assim que as fotografias do casamento começaram a ser divulgadas. Trata-se de um vestido criado pelo estilista grego Christos Costarellos exclusivamente para a Net-A-Porter, e que custa 2.870 libras, cerca de 3.400 euros.

Contudo, a imprensa britânica acredita que Carrie Symonds recorreu ao serviço MyWardrobeHQ para alugar o vestido por uma quantia de 45 libras por dia, cerca de 52 euros.

A agora mulher de Boris Johnson, conhecida ativista pela defesa do meio ambiente, é fã da plataforma, tendo já recorrido à mesma para alugar um look para um encontro com a rainha em 2019.