Novo Banco lucra 70,7 milhões de euros no primeiro trimestre

A instituição financeira garante que o “resultado líquido demonstra a viabilidade e capacidade de geração de valor do banco, finalizado o processo de reestruturação em 2020”.

O Novo Banco lucrou 70,7 milhões de euros nos três primeiros meses do ano, depois de ter apresenta uma perda de 179,1 milhões em igual período do ano passado.

A instituição financeira garante que o “resultado líquido demonstra a viabilidade e capacidade de geração de valor do banco, finalizado o processo de reestruturação em 2020”. António Ramalho na apresentação de resultados referentes a 2020 já tinha prometido lucros para este trimestre. E trata-se do primeiro resultado positivo do banco desde 2018.

Notícia em atualização