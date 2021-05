Jay Z revela o motivo que o fez querer aprender a nadar

Jay Z revelou que só aprendeu a nadar quando a sua filha mais velha, Blue Ivy, nasceu. Em entrevista ao programa The Shop: Uninterrupted, de LeBron James, o rapper contou que ficou com medo de um dia ver a filha em apuros e não a poder ajudar por não saber nadar.

“É incrível. É uma coisa muito sensata. Não aprendi a nadar até a Blue nascer (...). Se ela alguma vez caísse na água e eu não pudesse ajudá-la... nem consigo imaginar. Então pensei: ‘tenho de aprender a nadar’. E foi isso”, confessou Jay Z, agora com 51 anos.

Blue Ivy nasceu em 2012, fruto do casamento do artista com Beyoncé, de quem tem mais dois filhos: os gémeos Rumi e Sir, de três anos.