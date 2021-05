Pagamentos ao setor agroflorestal somam cerca de 32,7 milhões

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de cerca de 32,7 milhões de euros, durante o mês de maio.

Deste total, o ministério da Agricultura destaca 26,7 milhões de euros em medidas de investimento, dos quais, 25,6 milhões de euros resultam da execução do PDR2020 e 1,1 milhões de euros destinam-se ao setor do vinho através do programa VITIS.

Já no âmbito das medidas de mitigação dos efeitos da covid foi pago um montante total de mais de 3 milhões de euros em pedidos de pagamento a título de adiantamento.

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, sublinha que, apesar de menos restrições na atividade económica, a área governativa “vai continuar a garantir as medidas e as ações necessárias para assegurar o bom funcionamento da atividade agrícola e das cadeias de abastecimento”. E garante que "continua a acompanhar a situação pandémica e os efeitos no setor, mantendo um diálogo próximo com os atores no terreno"