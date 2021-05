Dia da Criança

Dedico o poema que segue aos que ainda são capazes de sonhar com um mundo melhor: as crianças. As que já foram, as que são e as que serão um dia.

Há mais de um ano que as nossas vidas ficaram viradas do avesso e o mundo de antes faz parte de um passado que parece longínquo e irrecuperável. As crianças foram das mais prejudicadas porque, de um dia para o outro, ficaram privadas de afetos, da escola, do contacto físico, das brincadeiras e, acima de tudo, de uma vida despreocupada e alegre.

Não são as viagens à lua nem as visitas a Marte que nos permitirão seguir em frente. A nossa Terra é única e insubstituível e nem Elon Musk conseguirá convencer-nos do contrário. Não existe um planeta B. Devemos refletir rapidamente acerca do que queremos deixar às próximas gerações porque o tempo é nosso inimigo.

Ser criança

Quero ser outra vez criança!

Rebolar na relva e esfarrapar

as calças,

Comer diretamente do pote e besuntar a boca.

Acreditar nas fadas e nos duendes,

Ter um amigo especial, invisível e mágico

Para proteger-me dos monstros que me atormentam.

Quero ser outra vez criança!

Fazer trinta por uma linha e pintar a manta toda.

Desenhar um arco-íris do tamanho do mundo,

Abraçar o céu, o sol, o mar e as nuvens.

Correr, saltar, rir e brincar,

Jogar ao faz-de-conta muito

a sério.

Quero ser outra vez criança!

Sonhar com os olhos bem abertos,

Desfrutar da escola. Hoje e sempre!

Aprender, crescer, renascer, viver,

Inventar, criar, imaginar,

partilhar

Sem medo, sem preconceitos,

sem tabus.

Deixem-me ser criança...só mais uma vez!