Polícias são filmados a dançar e a brincar com crianças depois de os pais serem detidos por tráfico de droga | Vídeo

Agentes da Polícia de Trânsito brasileira foram filmados a brincar com cinco crianças, depois de os pais serem detidos por tráfico de droga, no município de Curitiba, no sul do Brasil.

Nas imagens divulgadas na Internet, os polícias surgem a cantar uma música infantil chamada “Roda cotia”, enquanto dão as mãos às crianças e rodam ao som da canção.

De acordo com a Polícia Militar, citada pelo site G1, o caso ocorreu no domingo. Quatro crianças são filhas de um casal e a outra é filha de outro homem que estava com estes no carro.

A Polícia de Trânsito estava a trabalhar para impedir o ajuntamento de pessoas devido à pandemia e a controlar o funcionamento dos estabelecimentos, quando avistaram um carro em situação suspeita. Os polícias decidiram fiscalizar a viatura, onde estavam dois homens, uma mulher e as cinco crianças.

Durante a ação, encontraram cocaína, canábis, dinheiro em numerário e telemóveis. Os adultos foram detidos e enquanto aguardavam indicações acerca do destino das crianças, os polícias decidiram entretê-las e acalmá-las com danças e brincadeiras.

Segundo a Polícia Militar, a tática de utilizar crianças para disfarçar situações criminosas é comum no Brasil.