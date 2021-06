Rapper Lil Loaded morre aos 20 anos e deixa mensagem de despedida nas redes sociais

O rapper norte-americano Lil Loaded, nome artístico de Dashawn Maurice, morreu, na segunda-feira, aos 20 anos. A notícia foi confirmada pelo seu advogado, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

O jovem, responsável pelo hit ‘6locc 6a6y’, estava preso desde outubro passado por suspeitas de ter assassinado o seu melhor amigo, de 18 anos, com uma espingarda, e devia comparecer a tribunal para uma audiência esta terça-feira.

Pouco antes da sua morte, o rapper partilhou um texto nas histórias da rede social Instagram. “Deus, perdoa-me pelas minhas falhas e por todas as vezes em que não te deixei orgulhoso”, escreveu.

“Peço-te que me deixes entrar no teu reino. Sei que amas todas as tuas crianças, e estou pronto, de alma e coração, para me juntar a ti”, acrescentou.