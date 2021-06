Sporting castigado com um jogo à porta fechada por falta de habilitações de Rúben Amorim

O Sporting foi punido com um jogo à porta fechada, devido à falta de habilitações do treinador Rúben Amorim, anunciou, esta terça-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Aquele organismo invoca, para a punição do clube de Alvalade, o artigo 82.º do Regulamento de Competições da Liga de clubes, que define a habilitação dos treinadores, e pela prática de infração disciplinar no artigo 118.º do Regulamento Disciplinar.

Além do jogo à porta fechada, o Sporting terá também de pagar uma multa de 9.563 euros.