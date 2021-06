Internados voltam a descer em novo dia sem óbitos associados à covid-19

Foram registados mais 445 contágios nas últimas 24 horas, segundo a última atualização da DGS sobre a evolução da covid-19 em Portugal, divulgada esta terça-feira. O país soma agora um total de 849.538 diagnósticos positivos, confirmados desde março de 2020.

Os dados das autoridades de saúde revelam ainda que entre ontem e hoje não se registou qualquer morte associada à pandemia, mantendo-se assim em 17.025 o número de vítimas mortais da covid-19.

Sublinhe-se que este é o 11.º dia, desde o início da epidemia no país, em que não morre ninguém com covid-19.

Em relação à distribuição geográficas dos casos diários, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada, com 249 novos contágios, enquanto o Norte registou 114, menos de metade. Segue-se o Centro com 42 diagnósticos positivos, o Alentejo com 13 e o Algarve com 12.

Os Açores somam mais 12 infeções e a Madeira mais três, segundo o boletim da DGS.

O número de internados voltou a descer, depois de dois dias a subir, estando agora hospitalizadas 268 pessoas com covid-19, menos 15 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos, onde a tendência continua a ser de queda pelo terceiro dia consecutivo, encontram-se 50 doentes infetados, menos dois do que ontem.

O total de recuperados subiu para 809.813, depois de mais 678 pessoas terem deixado de ter a doença ativa nas últimas 24 horas.

Atualmente, existem 22.700 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 24.489 contactos

Os indicadores relativos à taxa de incidência e ao risco de transmissibilidade mantêm-se os de ontem, pois a DGS só fará a atualização na quarta-feira.

Assim, a incidência nacional situa-se nos 63,3 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, considerando apenas o território continental é de 60,4. Já o Rt nacional mantém-se nos 1,07 e no continente é de 1,06.