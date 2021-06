Bolsonaro diz que se depender dele haverá Copa América no Brasil numa altura em que a pandemia continua descontrolada

Vários especialistas já criticaram a realização do evento no país, considerando a decisão “irresponsável”.

Bolsonaro disse, esta terça-feira, que se depender dele, "haverá Copa América no Brasil".

Recorde-se que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, na segunda-feira, que o Brasil foi escolhido para organizar o evento, depois de a Argentina e a Colômbia desistirem devido à pandemia.

“Fui consultado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, da nossa parte, é positivo", disse o Presidente do Brasil aos apoiantes, junto da sua residência oficial em Brasília.

Conhecido pelas suas polémicas frases no que diz respeito à covid-19, Bolsonaro minimizou um possível impacto da Copa América na crise sanitária vivida pelo Brasil.

"Tem a Copa Libertadores, tem a Copa da América do Sul, agora estão vindo [jogos] das eliminatórias regionais para a Copa do Mundo do Qatar", disse Bolsonaro, referindo-se aos torneios que já se disputam no país.

"É o mesmo protocolo [de segurança] da Copa Libertadores", acrescentou.

O Brasil soma 462.791 vítimas mortais e mais de 16,9 milhões de casos.