Real Madrid já tem substituto para lugar de Zidane

Carlo Ancelotti está de volta ao Real Madrid. O treinador italiano rescindiu contrato com o Everton, ao qual estava vinculado por três temporadas, e assinou com o clube merengue, esta segunda-feira à tarde.

De acordo com um comunicado do clube espanhol, Ancelotti assinou por três épocas.

Recorde-se que o técnico italiano saiu em 2015 do clube, após ganhar uma Liga dos Campeões e uma Taça do Rei na época de 2013/2014 e ainda uma Supertaça Europeia em 2014/2015. Ancelotti tem 61 anos e já treinou equipas do Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Nápoles e Everton.