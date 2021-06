Oficial: Ancelotti vai treinar o Real Madrid

O Real Madrid tem novo técnico. Após a saída de Zinedine Zidane, os merengues vão passar a ter à frente do barco o italiano Carlo Ancelotti.

O técnico de 61 anos deixou os ingleses do Everton, que treinou durante as últimas duas temporadas, e está de volta ao clube que dirigiu entre 2013 e 2015. Altura em que, baixo os comandos de Ancelotti, o Real Madrid conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei.