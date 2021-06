Rui Rio recolhe informação sobre caso de bullying no Seixal para avançar com projeto-lei

O líder do PSD, Rui Rio, confirmou, esta terça-feira, que o partido vai avançar com um projeto-lei sobre bullying.

Numa visita à escola Dr. António Augusto Louro, no Seixal, Rui Rio, indicou aos jornalistas que o PSD está a recolher informações sobre o caso de bullying, que aconteceu na semana passada, quando um jovem foi atropelado, e que estes dados irão dar a origem a um projeto-lei sobre este problema social.

"Da nossa parte, estamos inclusive a recolher informações, quer da parte do pai do jovem, quer agora do lado da escola, para saber quais são os constrangimentos que sentem em termos legais para que possamos fazer um projeto de lei, que vá de encontro com aquilo que é necessidade do país", avançou o presidente social-democrata, depois da visita à tarde.

Rui Rio assegurou que o diploma deverá ser apresentado na Assembleia da República daqui a “uma ou duas semanas”, apesar de se tratar de uma matéria “muito difícil de legislar”, pelo bullying ser, muitas vezes, uma “agressão psicológica e silenciosa”.

O presidente do PSD adiantou mais detalhes sobre o projeto-lei, ao indicar que o bullying ocorre essencialmente entre jovens e que, em primeiro lugar, a vítima “precisa de proteção do agredido”, porém reforça que ambos necessitem de proteção, apenas não devem ser “invertidas as prioridades”. “É isto que temos de contemplar na lei”, sublinhou.

Rio não deixou escapar a oportunidade para fazer críticas sobre a ação do Governo neste dossiê, ao assinalar que o executivo de António Costa criou um grupo de trabalho, em 2019 sobre o bullying, que, até ao momento, não apresentou “nenhum resultado prático”.