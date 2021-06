Já foi revelado a chave vencedora do sorteio do Euromilhões, desta terça-feira, Dia da Criança, no qual está em jogo o prémio de 88 milhões de euros. Ninguém venceu o Jackpot, porém Portugal arrecadou quatro segundos prémios no valor de 157 mil euros.

Veja aqui a chave sorteada:

Números: 3, 10, 26, 35, 44

Estrelas: 6, 7