Um péssimo Vieira

Eu sei que o seu papel ali não era invejável. Mesmo assim, poderia ter sido menos mau. Houve tempos em que eu próprio tive admiração por ele como empresário.

Agora, grandes devedores do Novo Banco que foram ao Parlamento (como Berardo, Bernardo Moniz da Maia e Vieira, para citar só os mais desastrosos dos últimos tempos) parecem ser maus de mais. E porque é que a legislação nacional não obriga esta gente a pagar, se continua a viver com largueza? Só para chatear os que têm sempre de pagar tudo, e vivem com menos largueza?