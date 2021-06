Machine Gun Kelly mandado parar pela polícia por conduzir sem capacete

Aquela que parecia ser uma viagem divertida de moto de Machine Gun Kelly e Megan Fox acabou mal. O casal foi mandado parar pela polícia após o rapper ter sido visto a conduzir sem capacete, revelou, esta quarta-feira, o site TMZ.

Segundo fonte da polícia, o rapper responsável pelo hit Love Race foi também multado por não “ter habilitações adequadas na sua carta de condução para conduzir uma moto”.

O casal terá sido “amigável e cooperativo com as autoridades” e espera-se que Machine Gun Kelly pague as multas sem recorrer à justiça.