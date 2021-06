Vacina da Janssen vai ser administrada a homens com menos de 50 anos

De acordo com os novos dados, o risco de receber esta vacina está essencialmente concentrado em mulheres abaixo dos 50 anos.

Os homens com menos de 50 anos vão poder receber a vacina da Janssen, avançou o coordenador da task-force, Henrique Gouveia e Melo, esta quarta-feira.

"A DGS está a preparar uma alteração muito significativa. A vacina estava limitada a pessoas acima dos 50 anos e o que os novos dados trouxeram é que o risco, apesar de muito baixo - um em um milhão -, estava essencialmente concentrado no sexo feminino abaixo dos 50 anos. O que se vai fazer é tirar essa limitação ao sexo masculino", explicou Gouveia e Melo, no final do Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, em Coimbra.

Ao ser retirada esta limitação, o coordenador da task-force afirmou que ficará aberta a "possibilidade de dar a vacina ainda a um bom milhão ou milhão e meio de portugueses".

Henrique Gouveia e Melo indicou que a alteração ficará operacionalizada dentro de “uma semana e meia”, chegando ainda a tempo, uma vez que ainda está a decorrer a vacinação dos maiores de 50 anos e que não afetada por esta limitação.