Apenas dois dos 278 concelhos do continente ficam para trás no desconfinamento

Em Odemira e na Golegã continuam em vigor as regras de 19 de abril.

Com a reavaliação da situação epidemiológica, só dois concelhos, de um total de 278, não avançam no desconfinamento. Apenas Odemira e Golegã permanecem no patamar de regras de 19 de abril, revelou, esta quarta-feira, o primeiro-ministro.

Já Arganil, que há uma semana estava na fase de 5 de abril, e Montalegre, que estava no patamar de 19 de abril, passam a acompanhar o resto do país, segundo os dados apresentados por António Costa, após a reunião de Conselho de Ministros.

O país, quase na sua totalidade, prossegue assim no desconfinamento, cuja próxima fase tem início a 14 de junho, e a seguinte a 28 do mesmo mês e que vigorará até ao final de agosto.