39 anos depois, Sporting conquista nono título de campeão nacional de basquetebol

O último jogo da ronda final do playoff foi disputado até ao último minuto, tendo ficado decidido a menos de um segundo da buzina final.

O Sporting é o novo campeão nacional de basquetebol após vencer o FC Porto por 86-85, no quinto jogo da eliminatória, no Pavilhão João Rocha, fazendo assim o 3-2 na final do campeonato.

O jogo foi disputado pelas duas equipas do início até ao fim, tendo ficado decidido a menos de um segundo da buzina final, através de um lançamento livre concretizado por Micah Downs.

Os ‘leões’ começaram a ronda final do playoff com uma vitória, por 74-72, porém os ‘dragões’ conseguiram vencer os dois jogos seguintes por 81-69 e 87-73. No passado domingo, o Sporting repôs a igualdade, ao ganhar por 80-76 e agora foram o derradeiro vencedor.

A equipa de basquetebol do Sporting termina o jejum de títulos que já perdurava há 39 anos, conquistando o nono campeonato da história do clube.

Contudo, é de realçar que esta modalidade esteve inativa dos ‘courts’ nacionais durante 24 anos, entre 1995 e 2019.

Já o treinador Luís Magalhães, de 63 anos, sagra-se campeão nacional pela sétima vez, tendo conquistado o troféu por Portugal Telecom (2000/01, 2001/02 e 2002/03), FC Porto (2003/04) e Ovarense (2006/07 e 2007/08).