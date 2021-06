Andebol. FC Porto acaba campeonato sem derrotas

Os ‘dragões’ conquistaram o 22.º título do campeonato português.

O FC Porto sagra-se campeão nacional de andebol ao derrotar o FC Gaia por 42-29, na 20.ª e última jornada da época, que foi concretizada apenas com vitórias.

Os ‘dragões’ conquistaram o 22.º título do campeonato português, na temporada em que cumpriram luto pela morte do guarda-redes internacional português Alfredo Quintana, no final de fevereiro, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num treino.

Ao longo da temporada na I Divisão, a equipa comandada pelo treinador sueco Magnus Andersson venceu por cinco vezes por uma margem de três ou menos golos, com o Avanca a obter o ‘melhor resultado’, ao perder em casa por apenas um golo (30-29).

Vários jogadores dos ‘dragões’ pertencem à seleção nacional, sendo a equipa que coloca mais jogadores na formação das quinas, que conseguiu o inédito apuramento para os Jogos Olímpicos em Tóquio, este ano. São eles os internacionais lusos: Víctor Iturriza, António Areia, Daymaro Salina, André Gomes, Fábio Magalhães, Miguel Martins e Diogo Branquinho.

Neste fim de semana, o FC Porto tem a oportunidade de conquistar mais um troféu, caso ganharem o Águas Santas, em Pinhel, na ‘final four’ da Taça de Portugal. Na outra meia-final, Benfica e Sporting vão medir forças.

Esta época podia ter sido quase perfeita para os ‘dragões’, uma vez que estiveram muito perto de se apurarem pela primeira vez para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas foram eliminados pelo Alborg, devido à regra dos golos fora: vitória 32-29 no Dragão e derrota por 27-24 na Dinamarca.