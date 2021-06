Prédio de quatro andares desaba no Rio de Janeiro. Há vários feridos e soterrado

Um prédio de quatro andares desabou, esta quinta-feira de madrugada, no Rio de Janeiro, Brasil. De acordo com a imprensa brasileira, pelo menos três pessoas ficaram presas e outras três foram resgatadas dos escombros.

O número exato de pessoas que se encontravam no edifício ainda não é claro, pelo que se desconhece o total de potenciais vítimas do colapso do prédio.

As ruas mais próximas do edifício estão agora interditas devido às operações de resgate levadas a cabo pelas autoridades.

O colapso da estrutura ocorreu por volta das 3h20 locais, 7h20 em Lisboa.

As causas do desabamento do prédio ainda estão por apurar.