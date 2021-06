Portugal vence Espanha e está na final do Europeu sub-21

A seleção nacional de sub-21 qualificou-se, esta quinta-feira, pela terceira vez para a final do Europeu, ao ter vencido a equipa espanhola por 1-0 na primeira meia-final da competição, em Maribor, na Eslovénia.

O marcador foi inaugurado apenas aos 80 minutos, com um autogolo do espanhol Jorge Cuenca, que deu a vantagem à formação das quinas, sob o comando de Rui Jorge.

Portugal repete assim as presenças na final do europeu, na categoria sub-21, de 1994, quando depois perdeu com Itália, e em 2015, tendo sido vencido nos penálties pela Suécia.

O jogo da final está marcado para domingo e a seleção nacional vai defrontar o vencedor da partida entre os Países Baixos e a Alemanha, que se defrontam ainda esta quinta-feira.