Ministro britânico em contacto com infetado durante viagem a Portugal na final da Champions

Gove foi forçado a abandonar reunião com primeiro-ministro, Boris Johnson, após receber alerta. Ministro não quer cumprir isolamento.

O ministro de Estado britânico Michael Gove esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, durante a viagem a Portugal para assistir à final da Liga dos Campeões, avança a imprensa britânica.

No entanto, Gove quer evitar o isolamento obrigatório de dez dias, e por isso será testado à covid-19 todos os dias, no âmbito de um projeto experimental em locais de trabalho, avança o Daily Mail.

Gove foi forçado a abandonar uma reunião, na quinta-feira, com o primeiro-ministro, Boris Johnson, e líderes das outras nações do Reino Unido, depois de ter recebido um alerta da aplicação de telemóvel a dar-lhe conta de esteve em contacto com uma pessoa infetada.