Influencer é apanhada por passageiro após fingir que ia viajar em classe executiva

Océane El Himer é modelo, influencer digital e tem mais de 851 mil seguidores no Instagram. Conhecida por partilhar fotografias deslumbrantes em lugares paradisíacos, a francesa, que vive no Dubai, chamou a atenção na Internet por outros motivos: Depois de posar para uma fotografia na classe executiva de um avião, acabou por ser apanhada por outro passageiro a viajar em classe económica no mesmo voo.

Na imagem partilhada no Instagram, Océane surge de calças lilases, camisola verde e com o cabelo liso, naquela que é uma das zonas de maior conforto e luxo de um avião. “Próxima paragem: Mónaco. Vou voar toda a noite”, escreveu na legenda da imagem.

Contudo, uma imagem onde a modelo surge exatamente com o mesmo visual acabou por se tornar viral. “Océane El Himer na classe económica, morto de rir", escreveu o passageiro, que acabou por denunciar a influencer.

Nas redes sociais, os utilizadores acabaram por comentar o sucedido e, enquanto uns se divertiram com a situação, outros lamentaram o facto de alguns influencers utilizarem as redes sociais para transmitir uma vida que não é real.

"Morta de rir. O pior é que ela tirou um tempo para se fotografar na classe executiva só para o Instagram", escreveu uma utilizadora.

"As pessoas não entendem que a maior parte das coisas que veem dos chamados 'influencers' são mentiras. Até as roupas chiques e as malas são, muitas vezes, falsificadas, usadas ou, muitas vezes, devolvidas após as fotos serem tiradas", lê-se noutro comentário.

Face ao sucedido, Océane desativou os comentários na sua fotografia e fez um vídeo a justificar-se, referindo que já fez diversas viagens e que não tem “nenhuma vergonha” de ter viajado em classe económica.

"Não sou nem um pouco o tipo de rapariga que gosta de mostrar o seu dinheiro, as suas malas de luxo, que mostra isso pelos ‘likes’. Vocês que me seguem sabem disso", afirmou. "Sim, viajei em classe económica. Da mesma forma que já viajei na classe executiva. E daí?", questionou.

Océane, ma beeeeelle. T’as pas besoin de te justifier autant. Nous tu sais on a jamais vu la couleur de la Business Classe. Mais ça va on le vit bien, on gère.. #oceaneelhimer pic.twitter.com/G3iOtr9VSb — #JESUISLEBUZZ (@actu_tv_real_fr) May 27, 2021

Mais recentemente, a influencer deixou uma provocação, ao partilhar, novamente, uma fotografia em classe executiva com a legenda: “Desta vez prometo que paguei”.