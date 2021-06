Hotelaria lamenta decisão do Reino Unido: "Não se compreende"

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) lamentou, esta sexta-feira, a decisão do governo britânico de retirar Portugal da lista verde para o turismo, considerado que esta é “uma péssima notícia”.

“A decisão do Governo britânico de retirar Portugal da lista verde é uma péssima notícia, que não se compreende. Ainda que o número de casos de infeções tenha aumentado, estamos muito abaixo dos parâmetros mínimos exigidos pela União Europeia para viagens turísticas(...). Seguramente a questão da saúde pública não serve como justificação para esta decisão”, afirmou Raul Martins, presidente da AHP, em comunicado.

A AHP considera ainda que a decisão do Reino Unido vem prejudicar gravemente o turismo e toda a operação hoteleira que já estava a preparar o verão com a perspetiva de receber os hóspedes britânicos e lembra que algumas unidades já se encontravam com processos de recrutamento em curso.

“Esta decisão irá comprometer seriamente toda a operação do verão porque, recordo, os britânicos são o nosso principal mercado e as unidades hoteleiras, particularmente no Algarve e na Madeira, começaram a registar cancelamentos massivos. O ritmo de novas reservas deste mercado parou. De resto, é importante sublinhar que algumas empresas hoteleiras já haviam retirado os trabalhadores do layoff e optaram por usar o mecanismo de incentivo extraordinário à retoma (incentivo de 2 RMMG por posto de trabalho)”, rematou.