David Carreira: "Na final do Euro 2016 quase parti a televisão, depois fui logo para o Marquês"

Conta-me sobre o processo de fazer a Vamos Com Tudo, o hino da seleção, como reagiste quando te convidaram?

Basicamente, fazer a música do Euro, e uma música deste género, sempre foi algo que eu quis fazer. Eu joguei futebol até aos meus 18 anos, então sempre tive uma grande ligação com o desporto. Poder fazer uma música que representasse Portugal num momento tão importante a nível desportivo e que nós, portugueses, vivemos de uma maneira tão efusiva, sempre foi um sonho de criança. Já tinha feito uma música em 2016 quando fomos campeões europeus, mas não era a música oficial, com o Quaresma no videoclipe. Na altura fiz mesmo por vontade própria, porque queria fazer uma música que falasse de esperança numa fase tão importante. Há sete ou oito meses, sentei-me com a Federação [Portuguesa de Futebol], contei-lhes um projeto que tinha já pensado fazer que era uma música que tivesse uma mensagem muito importante nesta fase difícil que estamos a viver. A ideia era trazer um bocado de esperança, transmitir uma mensagem de união, também à volta da língua portuguesa, que é das mais faladas no mundo, mas que raramente se unifica na música. Sendo Portugal o único país que fala português a jogar no Euro 2020, queria que fosse uma música que unificasse artistas dos outros países que falam português a participar neste tema oficial do Euro, como se dessem força. Queria que esses países viessem torcer por Portugal. Então propus o projeto, e pouco a pouco fui entrando em contacto com os artistas dos diferentes países. O Preto Show, que representa os PALOP, e a Giulia Be e a Ludmilla que representam o Brasil. Além de ser uma música de festa, ao mesmo tempo tem esse objetivo de união da nossa língua e da nossa cultura. Estou muito contente por finalmente poder lançar a música.

Como foi trabalhar com a Giulia Be, Ludmilla e Preto Show?

Esse projeto já se incluía nas ideias da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], a nível do trabalho que estão a fazer com a seleção e com o desporto nacional. O projeto da FPF baseia-se numa questão: depois da seleção de coração, qual é a seleção com a qual tens mais empatia? E a ideia é tornar a seleção portuguesa uma equipa com a qual o mundo inteiro tenha empatia, como acontecia com o Brasil há 15 anos. Até eu, depois da seleção nacional, aquela com que vibrava mais era a brasileira. Este projeto da FPF acaba por encaixar na ideia que eu tinha, e durante esses sete ou oito meses foi fazer ideias de brainstorming em que pudéssemos todos pensar o nome dos artistas, pensar na música, o videoclipe e o projeto todo.

Como escolheste os artistas que te iam acompanhar?

A escolha dos artistas foi nessas reuniões. Eu acabo por ter vários contactos no Brasil, por ter trabalhado com artistas lá, e fui falando com algumas pessoas. O que é engraçado é que foi instantâneo o feedback deles. Demorou pouco mais de um dia, e isso é que é bonito. Há essa sensação de vontade de ajudar Portugal nesta competição e de sentirem a seleção portuguesa muito da forma como nós sentimos. É algo que não me lembro de ter sido feito cá. Os latinos fazem muito isso, espanhóis a cantar com argentinos, chilenos, com porto-riquenhos... Na língua espanhola faz-se muito, em Portugal acho que é bonito e acho que vai ser desafiante, para unificar a língua e a cultura numa música e num momento chave do desporto que é o Euro 2020. Acho que só com isso já fico de coração cheio.

Onde foram buscar inspiração para a música e para a letra?

Basicamente, em fevereiro, quando comecei a trabalhar, fiz um writing camp, que consiste basicamente em juntar vários compositores e artistas num estúdio ou numa casa, em que cada um vai fazendo uma música do seu lado, e com uma grande equipa fomos todos escrever várias músicas até escolher aquela que achávamos que era a melhor para representar Portugal. O grande desafio foi fazer isso tudo, sobretudo na parte de pôr os convidados no videoclipe e a cantar durante a pandemia. Os artistas brasileiros não estavam cá, por causa das quarentenas. Eu fiz a música cá com artistas e amigos meus portugueses. A ideia era trazer o tema do futebol, e até pusemos o chavão do Cristiano, o ‘Siiim’. Mas também tem muitas outras frases a apoiar, muito à volta da ideia de que se formos ‘vamos com tudo e com todos’. A parte da criação foi rápida, mandei aos outros artistas, e inicialmente tínhamos pensado gravar a música e o videoclipe em Portugal, mas por causa da quarentena de 15 dias que tinham de fazer no hotel as pessoas que viessem do Brasil, acabou por não ser possível. Então decidimos fazer um videoclipe sobre como é que o Brasil também torce por Portugal. Há crianças na rua com camisolas de Portugal, a Ludmilla também... Já que não dava para estarmos todos juntos, queremos que no vídeo se note que o Brasil está connosco. E assim mostramos tudo.

