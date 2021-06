Grupo emprestava dinheiro a pessoas desfavorecidas e ameaçava-as e sequestrava-as quando não cumpriam pagamentos

A GNR deteve quatro homens e uma mulher, no dia 1 de junho, por extorsões, sequestros e ameaças, nos concelhos de Gondomar e Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma investigação, que durou 18 meses, os militares realizaram diversas diligências policiais e apuraram que os “suspeitos emprestavam dinheiro a vítimas que se encontravam financeiramente desfavorecidas, cobrando posteriormente juros altíssimos e, se as mesmas falhassem alguma prestação, o valor das dívidas e dos juros aumentavam exponencialmente”.

“Quando as vítimas não conseguiam cumprir com os pagamentos, eram alvo de ameaças, extorsões e sequestros, tendo uma das vítimas fugido para o estrangeiro, com receio pela própria vida”, informa a mesma nota.

Durante a ação policial, a GNR realizou dez buscas, cinco domiciliárias e cinco em veículos, que resultaram na apreensão de 1.550 euros em numerário, seis telemóveis e diversos documentos relacionados com os empréstimos efetuados, valores das mensalidades e prestações pagas.

Ainda no decurso da ação policial, a força de segurança acabou por deter, em flagrante delito, um homem, de 21 anos, no concelho de Gondomar, pelo crime de tráfico de estupefacientes, estando na posse de 60 doses de haxixe, um telemóvel, 90 euros em numerário e ainda material relacionado com o corte e doseamento do produto estupefaciente, que foram de imediato apreendidos.

Os suspeitos, todos com antecedentes por crimes contra o património, contra as pessoas, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes, foram detidos e presentes a primeiro interrogatório judicial, no dia 2 de junho, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas nos postos policiais das respetivas áreas de residência.