Jovem de 17 anos encontrada inconsciente em praia de Albufeira

Uma jovem, com cerca de 17 anos, foi encontrada inconsciente, esta quinta-feira, no areal da praia da Rocha Baixinha, no concelho de Albufeira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), a vítima foi assistida no local pelos nadadores-salvadores e, posteriormente, pelos elementos do projeto ‘SeaWatch’ e pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

O alerta foi dado pelas 17h30.

Segundo a mesma nota, “foi contactada a mãe da jovem que se deslocou para o local, tendo a jovem sido transportada pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, em estado inconsciente, para uma unidade hospitalar”.

O posto da Polícia Marítima de Albufeira tomou conta da ocorrência.