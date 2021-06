Durão Barroso: "Fase aguda da pandemia deve acabar no princípio do próximo ano"

À frente da Aliança Global das Vacinas, Durão Barroso, que esteve esta semana em Portugal para uma intervenção no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos – gravada no Grémio Literário num dia em que foi também homenageado o embaixador José Cutileiro –, revela em entrevista ao Nascer do SOL o cenário com que estão a trabalhar na senda de garantir 2 mil milhões de doses da vacina da covid-19 aos países mais pobres: fase aguda da pandemia deve estar controlada no início de 2022.

Está desde janeiro à frente da Aliança Global das Vacinas (GAVI) e do mecanismo Covax, que conta garantir o acesso a vacinas dos países mais pobres. Tem corrido como esperava ou mais lentamente?

Há dificuldades objetivas, bem conhecidas. Uma grande parte das vacinas que tínhamos contratualizado tinha origem na Índia, o maior produtor mundial, que por estar a viver uma das situações mais dramáticas suspendeu o fornecimento a outros países. Temos esse atraso, além de outras dificuldades que foram sendo conhecidas, resultado daquilo a que temos chamado o nacionalismo das vacinas – protecionismo, restrições a exportações – e depois problemas com a própria produção, na medida em que está dependente de componentes cuja exportação por vezes não é autorizada. É um assunto complexo mas, dito isto, continuo com esperança de que vamos conseguir cumprir o objetivo.

Assegurar 2 mil milhões de doses a países em desenvolvimento até ao final do ano.

Não será em dezembro, mas poderá ser no início do próximo ano.

Segundo os últimos dados disponíveis, há 170 milhões de doses distribuídas através da plataforma Covax, 80 milhões de vacinas. Como se vai chegar a essa meta num ano?

É a partir de agora que esperamos ter mais doses disponíveis. Neste momento já conseguimos distribuir vacinas a 129 países, o que mostra que é possível fazê-lo. O problema é que até aqui não havia doses suficientes, sendo que uma das razões foi países mais ricos terem acumulado doses em excesso.

Países como Canadá, EUA, também alguns países europeus...

Na altura não se sabia qual seria a vacina mais eficaz e mais segura e quem tinha meios fê-lo, mas estamos agora a promover uma política de partilha de doses [os EUA anunciaram já esta semana, após esta entrevista, a doação de 80 milhões de doses à plataforma Covax]. São processos que começam lentamente e intensificam-se. Estamos a entrar nessa fase e penso que é o que vamos ver no segundo semestre do ano.

Há o risco de, demorando-se mais tempo a atingir esse objetivo e estando apenas 5,7% da população mundial completamente vacinada, se prolongar também a pandemia pela falta de acesso a vacinas?

Há esse risco. E por isso temos dito, e não é apenas um slogan, que ninguém está seguro até todos estarmos seguros. Enquanto o vírus circular, é maior a probabilidade de infeção ou reinfecção, é maior a probabilidade de surgirem novas variantes que serão possivelmente mais transmissível e perigosas. E é o que estamos a verificar. A variante da Índia está com uma taxa de transmissibilidade no Reino Unido superior àquela que era chamada a variante inglesa.

Foi também identificada no Vietname, um dos países com baixa cobertura vacinal, uma nova variante.

É por isso que, como disse neste congresso da Ordem dos Médicos, estamos a falar de uma questão de justiça e de uma questão de ética. Não é justo, é imoral mesmo, que alguém, porque tem menos dinheiro, morra quando alguém porque tem mais dinheiro e vive num sítio melhor tem acesso a vacinas.

Que relatos lhe chegam?

Tenho falado com muitos chefes de Estado, por exemplo africanos, alguns deles em situações dramáticas. No geral, África tem sido aparentemente menos atingida pela pandemia do que outras regiões. A população mais jovem será uma das explicações. Mas chega-nos esse apelo para que seja possível também vacinar a população. Agora, é preciso dizer uma coisa: comparando com outros momentos, está-se a fazer melhor. A distância que houve entre o começo da vacinação nos países desenvolvidos e nos países menos desenvolvidos desta vez foi de 83 dias. No passado, em situações comparáveis, foi de vários anos. Por exemplo, no acesso a medicamentos contra o vírus da sida, que levaram vários anos a chegar aos países em vias de desenvolvimento.

Ou mesmo com as vacinas na pandemia de gripe A.

Sim. Desta vez, o Reino Unido foi o primeiro país a iniciar a vacinação com uma vacina considerada eficaz e segura pelas entidades regulatórias ditas stringent, credíveis, e 82 dias depois a vacina estava a chegar ao Gana e à Costa do Marfim. O problema é que em menores quantidades. E por isso temos de ser objetivos: continua a haver uma injustiça fundamental neste processo.

Estamos a falar de vacinas que custam 15, 20 dólares. Num país em vias de desenvolvimento, alimenta muita gente.

Graças à Covax, e o conceito é exatamente esse, temos conseguido baixar o preço das vacinas. Compramos em massa e as farmacêuticas fazem-nos um preço mais baixo. Além de que é preciso dizer que algumas companhias estão a colocar vacinas a preços de custo. O problema do preço não deveria quase pôr-se. Mais eficaz que qualquer política de expansão orçamental ou de expansão monetária é, neste momento, a política de vacinação, porque é a vacinação que vai permitir a economia voltar a funcionar. Portanto, há um interesse grande, não só dos próprios países, mas da economia mundial em que este processo decorra.

Das próprias farmacêuticas, na medida em que pode normalizar o acesso à saúde.

De todos os setores, das companhias aéreas que estão paradas. Portanto, além de ser uma questão moral partilhar vacinas com quem não tem acesso a elas, é uma questão de auto interesse. É a forma de a economia mundial voltar a arrancar. Faz melhor do que qualquer estímulo artificial. Tenho falado por exemplo com o presidente do Banco Mundial, que diz que há os fundos necessários. Só que é um processo lento porque faz contratos país a país. O FMI e a minha querida a amiga Kristalina Georgieva, que foi minha comissária cinco anos e é uma mulher com grande vocação humanitária, está a propor aos Governos o aumento dos SDR, Special Drawing Rights, que é a emissão de moeda a nível global que permite maiores empréstimos aos países de menores rendimentos, que com empréstimos bonificados conseguem fazer mais. Tenho falado com vários líderes africanos que me dizem que, se for necessário, pedem um empréstimo, só que o problema até agora é que não havia vacinas.

Isso é uma coisa que muitos interrogam: estivemos nos primeiros meses da pandemia na expectativa das vacinas. Foram aprovadas. Por que não se massificou a produção, por que não se levantaram patentes como permite a legislação internacional?

Foi um recorde absoluto o tempo que demorou o desenvolvimento destas vacinas. Falava-se de quatro, sete, oito anos em vacinas anteriores, esta demorou dez meses, o que é notável. A primeira vacina, da Pfizer-BioNTech, demorou dez meses entre a sequência do vírus e a autorização. Agora a vacina não deve ser vista como um produto, é um processo. É diferente de um medicamento. Uma das coisas que alguns reguladores verificaram é que a mesma vacina, com a mesma fórmula, não tem exatamente as mesmas características quando produzida em unidades industriais diferentes, inclusive no mesmo país. Isso tem levado a alguns atrasos, que não são atrasos, é o trabalho dos reguladores. Tenho estado em contacto com a OMS, que dá a pré-qualificação, além de acompanhar o trabalho dos reguladores credíveis, que são a FDA americana, a EMA europeia, as agências inglesa, canadiana, australiana, japonesa, islandesa, suíça e são poucos mais. A verdade é que os atrasos têm uma razão de ser, não são atrasos por preguiça ou lentidão das organizações.

Mas há um forte apelo de há alguns meses a esta parte para serem levantadas patentes das vacinas. O que lhe pergunto diretamente é se os países mais ricos se vão arrepender de não terem apoiado o levantamento de patentes mais cedo.

Em maio de 2020, coassinei uma carta com mais de 140 líderes e especialistas a pedir o levantamento das patentes. Pedi o levantamento de patentes a título temporário para este objetivo de garantir vacina a todos, porque achei que era uma forma de acelerar o processo. Mas o que vemos é que as patentes só por si não resolvem o problema, é tão importante ou mais a transferência de know-how. Uma coisa é a patente – que é, digamos, a fórmula – outra é saber fazer. Já há pelo menos uma farmacêutica, a Moderna, que declarou que se quiserem podem utilizar, que não vão protestar. O problema é que não há capacidade instalada.

