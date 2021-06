André Silva: "A política vai afirmar-se mais pelas causas do que pelas ideologias"

Decidiu deixar a liderança do PAN e o cargo de deputado. Tomou essa decisão por razões familiares, depois de ter sido pai, ou por razões políticas?

Foi um conjunto de motivos. Estou no fim do terceiro mandato como porta-voz do partido e sempre defendi a limitação do número de mandatos. Entendi que a saída do Parlamento seria uma consequência lógica dessa decisão. Este é o momento, a meio da legislatura e numa situação em que há estabilidade política, para que se possa fazer uma transição suave. Não faria sentido sair daqui a dois anos, próximo das eleições legislativas, e não dar espaço para que a próxima direção se possa afirmar. E fui pai aos 45 anos. A forma como considero que uma liderança partidária e parlamentar deve ser desempenhada não é compatível com o acompanhamento da paternidade nos primeiros tempos de vida do meu filho. Alguma coisa ficaria para trás.

Ficou surpreendido com os elogios de responsáveis dos outros partidos por ter mostrado algum desprendimento dos cargos políticos?

Por acaso fiquei admirado com elogios que vieram de pessoas tão diferentes como Ferro Rodrigues, Francisco Louçã, Luís Marques Mendes, Ana Gomes... Não estava à espera, mas é um sinal que o nosso trabalho é reconhecido.

O PAN cresceu nas eleições legislativas e europeias. Nas últimas eleições conseguiu eleger quatro deputados. Um partido com as características do PAN tem capacidade para crescer mais ou há um limite?

Crescemos nas europeias e legislativas, mas também nas últimas autárquicas. Tem havido um caminho de evolução em cada disputa eleitoral. Temos todas as condições para continuar a crescer porque somos o único partido que dá respostas a problemas como a crise ambiental e climática. Somos um partido fundamental do Parlamento pelo posicionamento de não acantonamento que outros partidos tomam em virtude dos campos políticos diversos que existem.

O PAN é um partido que não se define como de esquerda ou de direita. É mais importante ser um partido de causas?

Sim. Um partido que dá respostas aos principais problemas. A maioria das pessoas não quer saber de ideologias. Reveem-se ou não num conjunto de valores que cada partido ou cada movimento representa e na capacidade para resolver os problemas. Penso que a política se vai afirmar mais pelas causas do que pelas ideologias. O que está a acontecer no atual contexto político deve-se à falta de políticas eficazes do PS e do PSD. Há partidos demagógicos e populistas que aproveitam essa insatisfação das pessoas.

Está a falar do Chega...

Sim. Essa insatisfação só existe porque está por fazer algo relativamente a uma determinada matéria. Dou-lhe o exemplo do combate à corrupção. PS e PSD, nos últimos anos, não só alimentaram a máquina do Estado com os seus boys, como continuam a permitir a existência de portas giratórias entre o Governo e várias entidades que representam interesses instalados. Continuam a permitir que pessoas que pertençam a organizações discretas ou secretas possam ser deputados sem o declarar. Permitem que um deputado possa pertencer a órgãos sociais de clubes de futebol e nós conhecemos a promiscuidade entre a política e o futebol ao mais alto nível. Os principais responsáveis por este cavalgar de forças não construtivas são o PS e o PSD.

O Chega é o partido com que o PAN tem mais dificuldade em dialogar?

O Chega e o PCP. Com os outros partidos é mais fácil dialogar.

Porquê?

O Chega porque tem uma base programática que nos afasta. O_PCP é um partido conservador e poucas vezes alinha nas medidas mais progressistas que o PAN apresenta. Nós, em muitas áreas, contamos com o PS, o PSD e o Bloco de Esquerda para fazer avançar as nossas propostas.

O PAN não vai ter de clarificar se é de esquerda ou de direita...

Isso é obsoleto e redutor. A forma como todos os países geram riqueza, desde os mais socialistas aos mais liberais, é através de um modelo utópico de crescimento económico ilimitado com base na exploração de recursos que são finitos. A direita e a esquerda são amplamente responsáveis pelo estado a que chegamos no planeta. O sistema social que o PAN defende aproxima-se daquilo que é defendido pelos campos políticos da esquerda e acreditamos numa economia de mercado regulamentada.

