"Oprah quem?". Príncipe Eduardo e mulher fingem não saber quem é Oprah Winfrey

Tios de Herry responderam com sarcasmo a perguntas sobre a polémica entrevista a Oprah Winfrey.

O conde de Wessex, príncipe Eduardo, filho da rainha Isabel II, e a sua mulher Sofia Rhys-Jones, deram uma entrevista, e como seria de esperar foram questionados sobre as polémicas declarações de Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

A resposta dos condes de Wessex acabou por surpeender tudo e todos. O Telegraph insistiu na questão o que levou à resposta sarcástica do princípe Eduardo: "Oprah, quem?".

A que se seguiu a resposta, não menos surpeendente ou cheia de sarcasmo da sua mulher. "Sim, que entrevista?".

Mais adiante e perante nova insistência do jornalista, o prícipe Eduardo desvalorizou a polémica efez questão de lembrar: "Ainda somos uma família, não importa o que aconteça, seremos sempre uma família".

Sublinhe-se que estas foram as primeiras declarações públicas do filho da Rainha Isabel II desde o funeral do seu pai, Filipe, duque de Edimburgo.