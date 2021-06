Adiado primeiro evento público das princesas Leonor e Sofia de Espanha

Ainda não foi desta que as princesas da realeza espanhola irão comparecer num evento sozinhas.

As duas irmãs, Leonor de 15 e Sofia de 14 anos, tinham um encontro importante marcado para a tarde deste sábado, dia 05, onde iriam participar no encerramento da campanha “Uma árvore pela Europa”, no qual seriam plantadas seis árvores, um gesto simbólico para a luta contra as alterações climáticas.

O evento foi adiado devido ao alerta de tempestade para a zona de Hayedo de Montejo, uma área protegida situada numa serra em Madrid. Agora, o evento já não coincidirá com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado este sábado.