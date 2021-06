"Este brinde foi feito a ti, Maria João Abreu". Noémia Costa homenageia atriz

A atriz fez um brinde com o elenco de Patrões Fora, onde Maria João Abreu também participava.

A atriz Noémia Costa homenageou Maria João Abreu após a emissão do recente episódio da série “Patrões Fora” da SIC, que foi gravado no cenário de “Hell’s Kitchen”, tendo a participação especial do chefe Ljubomir Stanisic.

Noémia Costa publicou uma fotografia no Instagram, na qual todos os artistas com Ljubomir estão a fazer um brinde em memória a Maria João Abreu, que também pertencia ao elenco da série de comédia.

"Um brinde aos que consideram a vida o motivo maior para brindar. Este brinde foi feito a ti, Maria João Abreu, porque tivemos uma sorte imensa ter-te nas nossas vidas", escreveu a atriz na descrição da fotografia.

Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio e tinha 57 anos.