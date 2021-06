Liam Payne e Maya Henry colocam ponto final no noivado

O casal separou-se dez meses depois do pedido de casamento.

O noivado entre Liam Payne e a modelo Maya Henry terminou. O cantor relevou a separação do casal numa entrevista ao podcast de Steven Bartlett, 'The Diary Of A CEO', aquando questionado sobre se estava ainda comprometido.

O antigo membro dos One Direction explicou que os dois ainda estiveram juntos durante o confinamento, mas que, no fim, acabaram por seguir caminhos diferentes, dez meses depois do pedido de casamento.

"Neste ponto, mais do que nunca, estou mais desiludido comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas. Isso chateia-me. Não sou muito bom em relacionamentos", confessou, ao sublinhar que "precisa de trabalhar em si mesmo" antes de se apaixonar novamente.

Liam Payne disse que tem “dificuldades em estar sozinho”, ao assinalar os seus relacionamentos “muito rápidos”. O cantor notou, em entrevista, que "já não estava a passar uma boa impressão”, ao observar que “não gostava de ser assim”. “Honestamente, sinto-me melhor fora [do relacionamento]", frisou.