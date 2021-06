William e Kate reagem ao nascimento da filha dos duques de Sussex

O príncipe William e a mulher, Kate Middelton, partilharam uma mensagem pessoal nas suas redes sociais a felicitar os duques de Sussex – Harry e Meghan Markle – pelo nascimento da sua filha mais nova, Lilibet Diana.

“Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada da bebé Lili. Parabéns Harry, Meghan e Archie”, escreveram na legenda de uma fotografia de quando Meghan estava grávida, com o filho ao colo e Harry do seu lado.

Segundo fonte do palácio, citada pela revista US Weekly, o casal terá enviado um presente à bebé, que nasceu na passada sexta-feira.