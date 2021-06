Morreu o ator Clarence Williams III, conhecido pela série 'The Mod Squad' e pelo filme 'Purple Rain'

Morreu o ator Clarence Williams III, conhecido pelo seu papel na série ‘The Mod Squad’ e por dar vida ao pai de Prince no filme ‘Purple Rain’. Tinha 81 anos.

A notícia da sua morte foi avançada pelo seu agente ao site ‘Deadline’. Segundo a fonte, o ator morreu na passada sexta-feira, vítima de um cancro do cólon.

Clarence Williams III era filho do músico Clay Williams e da cantora e atriz Eva Taylor e neto de Clarence Williams, compositor e pianista. Apesar de ter nascido numa família de talentos, o ator tornou-se querido do público por conta própria após interpretar o detetive hippie Linc Hayes na série ‘The Mod Squad’, transmitida entre 1968 e 1971. No entanto, já tinha sido nomeado antes para um prémio Tony – um dos mais importantes prémios do teatro – pelo seu papel na peça ‘Slow Dance on the Killin Ground’.

Ao longo da sua carreira interpretou várias personagens, entre os quais o pai de Prince no filme Purple Rain, de 1984, e Merlin, em ‘Reindeer Days, de 2000.

Foram várias as celebridades que reagiram à morte do ator. Lenny Kravitz recorreu ao Twitter para dizer “que quando era uma criança a crescer na cidade de Nova Iorque, Clarence Williams III era uma cara na televisão” com a qual se “identificava” e o que “inspirava”.