Naomi Campbell está a criar a filha sozinha

No mês passado, Naomi Campbell surpreendeu os fãs ao anunciar que foi mãe de uma menina, aos 50 anos.

Na altura, a modelo britânica partilhou apenas uma imagem dos pés da bebé e não revelou mais pormenores desta nova fase da sua vida, não tendo sido divulgada também qualquer informação sobre o pai da criança. Agora, segundo a imprensa internacional, Naomi está a viver esta experiência como mãe solteira.

"Ela está a cuidar do bebé inteiramente por conta própria", garantiu uma fonte em declarações ao Mail on Sunday, deitando por terra as notícias que avançavam que a modelo vivia com um namorado em Nova Iorque.