Efemérides de 8 de Junho (2021)

452 Átila, o Huno (400-53), que governou o maior império do seu tempo, invadiu a Itália há 1569 anos.

632 O profeta Maomé morreu há 1489 anos, em Medina, deixando uma religião muito dividida e problemática.

1859 Foi criado há 162 anos o Curso Superior de Letras, em Lisboa, por D. Pedro V (1837-61, a reinar desde 53), incluído depois na Faculdade de Letras (1911).

1874 Eça de Queiroz (1845-1900) foi nomeado há 147 anos adido da Direcção dos Negócios Estrangeiros do Governo da Coroa – quando era ainda apenas conhecido como grande folhetinista, filho ilegítimo de um influente magistrado (que julgou e absolveu Camilo de Castelo Branco pelo então crime de adultério).

1887 Herman Hollerith (1860-1929), empresário americano, fundador da IBM e precursor no processamento de dados, recebeu a patente da sua calculadora a cartões perfurados (usada nos primeiros computadores) há 134 anos.

1940 O Portugal dos Pequeninos, parque temático de Coimbra concebido e construído como um espaço lúdico, pedagógico e turístico, para mostrar aspectos da cultura e do património português, iniciativa do médico Bissaya Barreto (amigo de Salazar e distinto maçon), com projeto do arquiteto modernista Cassiano Branco, foi inaugurado há 81 anos.

1958 Humberto Delgado (1906-65), candidato da Oposição Democrática, foi dado como vencido nas presidenciais que então tiveram lugar, culminando a maciça fraude eleitoral do Regime salazarista.

2016 O Parlamento Europeu deu luz verde há 5 anos à criação de uma comissão de investigação sobre os papéis do Panamá.

2020 O Banco Mundial afirmou há 1 ano que a pandemia do COVID-19 reduziria a economia global em 5,2% em 2020.