Temperaturas podem chegar aos 35 graus

Risco máximo de incêndio em vinte concelhos de seis distritos do continente.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo. Espera-se ainda que haja uma pequena subida da temperatura máxima no Centro e Sul.

As máximas previstas para Lisboa são de 28 graus, 31 para Faro e Setúbal e 20 para o Porto. Para Évora e Beja, distritos mais quentes, são esperadas máximas de 35 graus, seguidos de Castelo Branco com 34 graus e Portalegre com 33 graus.

As temperaturas altas um pouco por todo o país são responsáveis pelo alerta de risco máximo de incêndio em vinte concelhos.

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Nisa e Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Fundão (Castelo Branco), Figueira Castelo Rodrigo (Guarda), Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro e Vimioso (Bragança).