Academia. Rio e Rangel no encontro das mulheres do PSD

Rui Rio volta a participar este ano na Academia de Formação Política para Mulheres do PSD, que se realiza nos Açores a partir de amanhã e até domingo. O líder do PSD vai encerrar o encontro que conta ainda com a participação do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

O evento que pretende aumentar a participação das mulheres na vida política abre com uma intervenção de Lina Lopes, presidente desta academia e deputada na Assembleia da República. O evento contará ainda com a participação do eurodeputado Paulo Rangel e da presidente do Instituto Sá Carneiro Maria da Graça Carvalho.

A formação promovida pelas mulheres do PSD conta também com a participação de vários elementos do Governo dos Açores, uma espécie de geringonça de direita que junta o PSD, CDS e PPM. A iniciativa é destinada a “todas as mulheres militantes e simpatizantes” do partido que “pretendem potenciar a sua capacidade de intervenção e participar de forma mais ativa, não apenas na vida partidária, mas sobretudo na vida política, económica e social do país”.

Na última edição, Rui Rio admitiu a necessidade de captar mais mulheres para a vida política. “Hoje conseguimos homens para a política, temos muito mais dificuldades em arranjar mulheres para a política. Estas ações de formação, quando destinadas a mulheres, têm essa utilidade adicional, conseguir captar o interesse das mulheres para a vida política”, afirmou.

O líder do PSD disse que tem feito tudo para atrair mais mulheres para o partido, mas nem sempre consegue. “Nós queremos dar destaque às mulheres, no entanto batemos de frente com a realidade e há muito poucas disponíveis”.