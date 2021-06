Brexit. Cinco milhões de europeus com residência no Reino Unido

Mais de cinco milhões de cidadãos europeus e familiares garantiram um estatuto de residência no Reino Unido pós-Brexit, no entanto, várias organizações independentes receiam que dezenas de milhar fiquem de fora quando o prazo acabar em 30 de junho.

Os dados foram revelados pelo Ministério do Interior britânico ao indicar que recebeu mais de 5,6 milhões de candidaturas, o que corresponderá a cerca de cinco milhões de pessoas tendo em conta que alguns registos são repetidos. No entanto, ainda estão cerca de 340 mil estão por concluir a três semanas do final do prazo.

No entanto, na quarta-feira, 45 organizações independentes da sociedade civil tornaram pública uma carta ao primeiro-ministro, Boris Johnson, alertando que dezenas de milhares de cidadãos da UE, incluindo crianças e jovens, arriscam perder o seu estatuto jurídico e direitos.

Recorde-se que sem o estatuto provisório ou o permanente, que é atribuído após cinco anos de residência contínua no país, as pessoas ficam sem acesso a cuidados de saúde, subsídios sociais ou outro tipo de apoios ou serviços públicos.