Belenenses garante subida ao Campeonato de Portugal

Este é um regresso do Belenenses aos campeonatos nacionais, após três épocas nos distritais. Venceu, no Estádio do Restelo, o Ponterrolense por 4-1.

O Belenenses obteve esta quinta-feira um resultado decisivo que marca o regresso da equipa aos campeonatos nacionais. Depois da vitória por 4-1 na receção ao Ponterrolense, a contar para a 16.ª jornada da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa, o clube da cruz de Cristo sobe de escalão, para o Campeonato de Portugal.

João Oliveira, Alex Figueiredo, Bruno Botas e Nélson Mendes foram os autores dos golos que deram a tão ansiada promoção ao clube comandado por Nuno Oliveira. Agora, o Belenenses conta com 43 pontos e 18 de avanço sobre Atlético da Malveira, Sporting Lourel e Alverca B, que têm todos dois jogos em atraso.

Após três épocas nos distritais, o histórico clube lisboeta sobe então ao quarto escalão do futebol português - recorde-se que, a partir da próxima época, já se disputará a Liga 3, nova competição que fica um degrau acima do CdP e um abaixo da II Liga.

No site oficial do clube, o Belenenses fala em “missão cumprida”. “Para a história ficam noventa minutos de domínio do Belenenses, nem sempre coroados com a paciência necessária para furar com êxito uma super povoada muralha defensiva da equipa visitante, o que foi particularmente notório nos primeiros quarenta e cinco minutos que praticamente terminaram com João Oliveira a inaugurar o marcador”, lê-se.

O clube do Restelo acrescenta ainda que “na segunda metade surgiu um Belenenses mais objectivo e a mostrar vontade de aumentar o marcador, o que conseguiu por intermédio de um Alex Oliveira a apontar o seu terceiro golo nos últimos dois jogos”.

Esta vitória dá ao emblema da cruz de Cristo “um registo notável” construído com 14 vitórias, um empate e uma derrota, 36 golos marcados e um total de nove sofridos.

Uma vez que o Vialonga anunciou a desistência da competição, o jogo deste domingo não se realiza. Assim, o Belenenses volta a jogo a 20 de junho, às 17h00, na deslocação ao terreno do Atlético do Cacém, para a 18.ª e penúltima jornada do campeonato.

Rumo ao Nosso Lugar Pouco depois do final do jogo, o clube assinalou numa breve mensagem na página de Facebook a tão esperada subida ao Campeonato de Portugal com a hashtag #RumoAoNossoLugar. É que, recorde-se, após a cisão entre o clube e a SAD (detida por Rui Pedro Soares), antes da época 2018/19, o clube criou uma equipa para competir nas divisões distritais.

Já a equipa profissional pertencia à SAD e, por isso, continuou a disputar a I Liga. O Belenenses teve de começar do zero e as rivalidades entre os dois clubes continuam a ser uma constante.