Efemérides de 11 de Junho (2021)

1184 a.C. A cidade de Troia foi assaltada na Guerra de Troia, saqueada e queimada, há 3205 anos.

1891 Abriu há 130 anos a linha urbana dos caminhos de ferro de Lisboa, com a ligação Rossio-Campolide.

1892 Foi assinado há 129 anos o contrato para a colocação de cabos submarinos entre Portugal Continental e os Açores, com a Europe and Azores Telegraph Company.

1899 Foi criada há 122 anos a Assistência Nacional aos Tuberculosos e a Liga Nacional contra a Tuberculose.

1935 O engenheiro-inventor americano Edwin Armstrong (1890-1954) fez há 86 anos a primeira demonstração de uma transmissão de rádio em FM.

1959 A ditadura pôs fim á eleição directa do Presidente da República, com a revisão da Constituição de 1933, um ano após a candidatura de Humberto Delgado.

2013 A Comissão Europeia aprovou há 8 anos a aquisição da ANA - Aeroportos de Portugal pela empresa francesa Vinci, depois de concluir que a operação de privatização, prevista no programa de assistência financeira, não viola regras comunitárias de concorrência.

2015 O governo de Passos Coelho decidiu vender o grupo TAP, dono da transportadora aérea nacional, ao consórcio Gateway, do empresário norte-americano e brasileiro David Neeleman (que já saiu da empresa, ap\os um cordo com este Governo) e do empresário português Humberto Pedrosa, rejeitando pela segunda vez a proposta de Germán Efromovich.

2018 Foi oficialmente inaugurado, há 3 anos, o World Trade Center 3, que fora arrasado pelo terrorismo integrista em 11 de Setembro de 2001.

2020 A Organização Pan-Americana da Saúde alertou há 1 ano para que a Pandemia de Covid 19 se estava a espalhar "exponencialmente" em muitas áreas da região, tendo já quase metade de todos os casos em todo o mundo.