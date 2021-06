Kate Middleton revela que filhos lhe pedem para parar de tirar fotografias

O amor da duquesa de Cambridge por fotografia é de se notar no perfil de Instagram do casal da realeza britânica.

A duquesa de Cambridge tem um amor grande por fotografia, que a leva a captar imensos momentos. Contudo, nem todos, principalmente os pequenotes, tem a mesma motivação de Kate.

Em conversa com uma das participantes do seu projeto “Hold Still” - um livro fotográfico produzido pela duquesa -, no qual Kate Middleton desafiou o público a fotografar momentos que refletissem o atual contexto pandémico.

Ao falar com Ceri A. Edwards, uma mãe que captou o momento em que a filha abraçava o pai e paramédico, a duquesa identificou-se com a sua história.

A mãe de Poppy confessou que a menina nem estava sempre disponível para posar, porque Ceri costuma tirar várias fotografias da sua família.

"É como eu. Toda a gente é do género, 'mãe, por favor, para de tirar fotografias!'", disse Kate Middleton.

O amor por fotografia é de se notar no perfil de Instagram do casal da realeza britânica. Kate é responsável por vários retratos, como este: