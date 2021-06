Ex-modelo gera polémica após terminar casamento para ficar com marido da irmã gémea

A ex-modelo Charlotte Bonstrom e a irmã gémea, Cecilia Bonstrom, viram os seus nomes ganhar destaque na imprensa internacional nos últimos dias, tudo porque Charlotte terminou o casamento de mais de 20 anos com o chef italiano Vittornio Assaf, com quem tem dois filhos, para ficar com o marido da irmã.

Segundo o PageSix, durante a pandemia, a ex-modelo sueca, que vive nos EUA, acabou por se envolver com o marido da sua gémea, o estilista francês Thierry Gillier, fundador da marca Zadig & Voltaire. O ocorrido resultou no fim da relação entre as irmãs.

"A Charlotte teve um caso com o Thierry e isso partiu o coração da Celia", disse uma fonte, citada pelo site norte-americano. "Pobre Cecília, traída pelo marido e pela irmã gémea”, acrescentou.

Face ao sucedido houve também quem dissesse que, por vingança, Cecilia teria iniciado um relacionamento com Vittonio Assaf. Contudo, o chef negou estes rumores, mas confirmou que a sua ainda mulher está interessada em casar-se com o marido da irmã.

“A Charlotte e eu estamos a divorciar-nos, ela quer-se casar novamente”, disse ao Page Six. “[Ela] vai-se casar com Thierry Gillier, o ex-marido da sua irmã”, acrescentou.



“É muito difícil. Mas não tenho nada a ver com a irmã de Charlotte”, confessou ainda.

Segundo a fonte que expôs o sucedido, Charlotte passou vários anos magoada com alegadas traições de Assaf durante o casamento e começou a envolver-se com outras pessoas.



Acredita-se que a irmã, Cecilia, também ex-modelo, terá descoberto o caso por volta de março de 2020. Apesar de tudo, a modelo continua a ser a diretora criativa da marca do marido, agora novo namorado da irmã.



Contactada pelo site, Charlotte Bonstrom, de 50 anos, não quis comentar.