Já foram identificados 92 casos da variante indiana em Portugal. Existe transmissão comunitária

Transmissão comunitária é mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal já identificou 92 casos da variante indiana do SARS-CoV-2, mais 18 face à semana passada. Esta variante já tem transmissão comunitária no país.

“Até 9 de junho, foram identificados 92 casos da linhagem Delta (B.1.617.2 ou associada à Índia). Existe transmissão comunitária desta variante, mais evidente na região de LVT”, revela o relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, divulgado todas as sextas-feiras pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o mesmo relatório, foram ainda identificados 111 casos da variante Beta, associada à África do Sul (B.1.351), e existe transmissão comunitária. O mesmo acontece com a variante Gamma, associada a Manaus, no Brasil, (P.1), da qual já foram identificados 142 casos.

A prevalência da variante Alpha, associada ao Reino Unido (B.1.1.7), é agora de 88,4%.

O relatório indica ainda que a nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 1,6 % - valor que se mantém abaixo do limiar definido de 4 %. “Observou-se um decréscimo do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias, para o qual contribuiu o feriado do dia 3 de junho, e aumento da positividade”, lê-se.

Já o número diário de casos de covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma “tendência crescente”, correspondendo a 29 % do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.

“Observa-se transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde. Dado o intervalo de tempo esperado entre o aumento do número de infeções e o número de internamentos em UCI, a tendência crescente deste indicador impõe cautela na vigilância do aumento da incidência, em especial na população sem esquema vacinal completo”, alerta o relatório.